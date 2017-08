- Reisende können dann direkt von Chengdu an beide Küsten der USA fliegen



Beijing (ots/PRNewswire) - Hainan Airlines plant ab dem 26. Oktober 2017 einen Nonstop-Service zwischen Chengdu und New York. Nach der Einführung des Chengdu - Los Angeles Service ist dies der zweite Direktflug von Hainan Airlines von Chengdu nach Nordamerika. Mit dem neuen Service können Reisende mit Hainan Airlines direkt von Chengdu sowohl an die Ost- als auch an die Westküste der USA fliegen.



Auf der Strecke wird die Boeing B787 Dreamliner mit geräumigen Kabinen eingesetzt. Passagiere der Business Class verfügen über 180 Grad, horizontal einstellbare Sitze mit eingebauter Massagefunktion. Passagiere aller Klassen können hochwertigen Komfort und eine Gourmet-Auswahl an westlichen und orientalischen Gerichten genießen. Hainan Airlines bietet allen Passagieren, die sich für diese neue Strecke entscheiden, eine Reihe von Pauschalreisen sowie Passagieren der Business Class einen privaten Limousinen-Service an, womit für alle Passagiere ein komfortables und genussreiches Erlebnis sichergestellt ist.



Bis heute hat Hainan Airlines 12 direkte Strecken vom chinesischen Festland nach acht Destinationen in Nordamerika eingerichtet, darunter Los Angeles, Chicago und Toronto etc. Mit dem neuen Chengdu - New York und dem Chongqing - New York Service, die ab Oktober angeboten werden, ist Hainan Airlines die chinesische Fluglinie mit den meisten Routen zwischen den USA und China.



Der Hainan Airlines Chengdu - New York Flugplan (alle Zeiten sind Lokalzeiten):



Saison Flugnr. Fluggerät Tage Abflugort Ankunftsort Abflugzeit Ankunftszeit Datum Sommer - HU7915 787 Donnerstag, Chengdu New York 22:00 Uhr 00:50 Uhr +1 26. Okt. Herbst Samstag 2017-28. Okt. 2017 HU7916 787 Freitag, New York Chengdu 02:50 Uhr 05:55 Uhr 26. Okt. Sonntag +1 2017-28. Okt. 2017 Winter - HU7915 787 Dienstag, Chengdu New York 22:00 Uhr 00:50 Uhr +1 29. Okt. Frühjahr Samstag 2017-4. Nov. 2017 22:00 23:50 5. Nov. Uhr Uhr 2017-10. März 2018 HU7916 787 Mittwoch, New York Chengdu 02:50 Uhr 05:55 Uhr 29. Okt. Sonntag +1 2017-4. Nov. 2017 01:50 05:55 5. Nov. Uhr Uhr +1 2017-10. März 2018



Hinweis: Die vorstehend genannten Fluginformationen betreffen ausschließlich den Beginn des neuen Service. Konkrete Flugpläne finden Sie auf der offiziellen Website von Hainan Airlines. Weitere Informationen erhalten Sie von der 24/7 Hotline unter 95339 (innerhalb Chinas) oder unter 888-688-8813 für englischen Service, 888-688-8876 für chinesischen Service (innerhalb Nordamerikas) oder bei einem Besuch der Website von Hainan Airlines unter www.hnair.com.



Pressekontakt: Wang Ying +86 (0)89866739679 ying_wang10@hnair.com