FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Lufthansa will laut einem Magazinbericht rund 70 Flugzeuge von Air Berlin übernehmen. Die Gespräche darüber sollen bereits am Freitag beginnen und möglichst noch am Wochenende abgeschlossen werden, berichtet das Nachrichtenmagazin Der Spiegel unter Berufung auf Aufsichtsratskreise.

Ein Lufthansa-Sprecher wollte die Information weder bestätigen noch dementieren.

Laut Spiegel will die Lufthansa die 38 Maschinen übernehmen, die ihre Töchter Eurowings und Austrian Airlines bereits im Rahmen einer Wet-Lease-Vereinbarung betreiben. Diese Teilflotte solle komplett in Lufthansa-Besitz übergehen und um weitere vier Jets aufgestockt werden.

Zudem sei die Lufthansa auch an der Übernahme des österreichischen Air-Berlin-Ablegers Niki interessiert. Niki betreibt insgesamt 35 Flugzeuge, die Lufthansa will davon jedoch nur 21 Jets übernehmen. Die restlichen 14 Maschinen der Flotte waren bislang mitsamt Crew von der Tui angemietet worden und sollen nun an den Reiseveranstalter zurückgegeben werden, schreibt das Magazin.

Die Süddeutsche Zeitung hatte zuvor berichtet, die Deutsche Lufthansa wolle "im Idealfall" rund 90 Maschinen von Air Berlin übernehmen und unter der Marke Eurowings weiterbetreiben. In dieser Zahl ist die Mehrzahl der insgesamt 17 Großraumflugzeuge enthalten, die Air Berlin vor allem von Düsseldorf aus auf der Langstrecke einsetzt, schreibt die Süddeutsche.

Ob es tatsächlich so viele werden, hänge von den Verhandlungen über das Wochenende und von der Zustimmung der Wettbewerbsbehörden ab.

Laut Spiegel hängt dies außerdem davon ab, ob das fliegende Personal zu Zugeständnissen bei den Löhnen bereit ist.

Wie das Magazin weiter berichtet, will die Lufthansa offenbar auch ein Gebot für die Frachtsparte Leisure Cargo abgeben, die außer dem eigenen Transportgeschäft das von 14 weiteren Kunden betreut, darunter etwa von Condor oder der spanischen Air Europa.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 17, 2017 11:22 ET (15:22 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.