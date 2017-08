DIESE VERÖFFENTLICHUNG IST WEDER MITTELBAR NOCH UNMITTELBAR ZUR WEITERGABE ODER VERBREITUNG IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IN BZW. INNERHALB VON KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER IN EINE BZW. INNERHALB EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE WEITERGABE ODER VERBREITUNG UNGESETZMÄSSIG WÄRE, BESTIMMT. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DER MEDIENMITTEILUNG.

Straumann Gruppe gibt Absicht zum Verkauf eigener Aktien bekannt

Basel, 17. August 2017 - Die Straumann Gruppe gibt ihre Absicht zur Platzierung von rund 400'000 eigenen Aktien (ca. 2.6% aller ausstehender Aktien der Straumann Holding AG) bekannt. Die Aktien werden im Rahmen eines beschleunigten Orderbuch-Verfahrens institutionellen Investoren angeboten. Das Angebot beginnt umgehend, und das Ergebnis wird nach Abschluss des Prozesses bekannt gegeben.

Die Gruppe wird die Erlöse aus dem Verkauf zur Finanzierung der heute bekanntgegebenen strategischen Akquisitionen/Investitionen in den Bereichen Kieferorthopädie (ClearCorrect) und digitale Zahnmedizin (Dental Wings, Rapid Shape) einsetzen.

Über Straumann

Die Straumann Group (SIX: STMN) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Zahnersatz und kieferorthopädischer Lösungen, die Lächeln und Vertrauen wiederherstellen. Die Gruppe vereint unter ihrem Dach globale und internationale Marken, die für Exzellenz, Innovation und Qualität bei Zahnersatz sowie korrektiver und digitaler Zahnmedizin stehen, darunter Straumann, Instradent, Neodent und Medentika, etkon, ClearCorrect, Dental Wings und andere vollständig oder teilweise kontrollierte Gesellschaften und Partner.

Zusammen mit führenden Kliniken, Forschungsinstituten und Hochschulen erforscht, entwickelt, produziert und liefert die Gruppe Dentalimplantate, Instrumente, CADCAM-Prothetik, Biomaterialien und digitale Lösungen für Zahnersatz und Restauration und zur Verhinderung von Zahnverlusten.

Die in Basel (Schweiz) ansässige Straumann Group zählt (ohne ClearCorrect und Dental Wings) aktuell 4200 Mitarbeitende weltweit. Ihre Produkte, Lösungen und Dienstleistungen werden in mehr als 100 Ländern über eigene Vertriebsgesellschaften und ein breites Netz von Vertriebsunternehmen verkauft.

Straumann Holding AG, Peter Merian-Weg 12, 4002 Basel, Schweiz.

Telefon: +41 (0)61 965 11 11 / Fax: +41 (0) 61 965 11 01

Homepage: (www.straumann.com: http://www.straumann.com/)

Kontakte:

Corporate Communication

Mark Hill: +41 (0) 61 965 13 21

Thomas Konrad: +41 (0) 61 965 15 46

E-Mail: (corporate.communication@straumann.com: mailto:corporate.communication@straumann.com)

Investor Relations

Fabian Hildbrand: +41 (0) 61 965 13 27

E-Mail: (investor.relations@straumann.com: mailto:investor.relations@straumann.com)

