Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Palfinger +0,48% auf 37,88, davor 5 Tage im Minus (-2,99% Verlust von 38,86 auf 37,7), RBI -2,17% auf 26,4, davor 4 Tage im Plus (6,83% Zuwachs von 25,26 auf 26,98), Österreichische Post +0,52% auf 37,51, davor 4 Tage im Minus (-5,82% Verlust von 39,62 auf 37,31), Semperit -1,47% auf 26,385, davor 3 Tage im Plus (5,02% Zuwachs von 25,5 auf 26,78), Wienerberger -10,45% auf 17,865, davor 3 Tage im Plus (7,06% Zuwachs von 18,64 auf 19,95), Wolford -0,06% auf 17,7, davor 3 Tage im Plus (3,57% Zuwachs von 17,1 auf 17,71), Gold Krugerrand 1/1 +1,32% auf 1132,3, davor 3 Tage im Minus (-1,26% Verlust von 1131,8 auf 1117,5), Goldbarren (250g, philoro) +1,31% auf 8890, davor 3 Tage im Minus (-1,26% Verlust von 8887 auf 8775), Gold Maple Leaf 1/1 +1,33% auf...

