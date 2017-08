Wonder Woman #1, Sensational Comics #1 und All-Star Comics #8 werden versteigert und ein Teil des Erlöses geht an Trafficking Hope



San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Heute, am 17. August, beginnt auf eBay (https://www.ebay.com/) um 17:00 Uhr PDT die Versteigerung von drei der seltensten Wonder Woman Comicbücher aller Zeiten - Wonder Woman #1 CGC 9.0, Sensational Comics #1 CGC 9.6 und All-Star Comics #8 CGC 9.4. Diese einzigartige Comicbuchsammlung schließt die einzigen, am höchsten eingestuften Exemplare von Sensation Comics #1 und All-Star Comics #8 ein. Bei zwei dieser Comics gab es bisher überhaupt nur Gerüchte über deren Existenz in diesem rekordverdächtigen Zustand. Es ist dies ein spannender Moment in der Geschichte von Comicbüchern und für Fans von Wonder Woman in der ganzen Welt. Besuchen Sie: www.eBay.com/WonderWoman



Wonder Woman startete im Dezember 1941 ihr Comicbuch-Debüt in All Star Comics #8. Sie war im Januar 1942 mit Sensational Comics #1 zum ersten Mal auf der Titelseite zu sehen und das erste Comic, das ausschließlich ihr gewidmet war, erschien als Wonder Woman #1 im darauffolgenden Juli. Diese drei Bücher stellen gemeinsam den definitiven Beginn sowie die definitive Cover Art und den Ursprung von Wonder Woman als inspirierende und beliebte Comicfigur dar.



Die Comics werden von Darren Adams auf eBay versteigert, dem Inhaber von Pristine Comics (http://stores.ebay.com/HighGradeMagic-PristineComics). Zuvor hatte Darren im Jahr 2014 Action Comics #1 für die Rekordsumme von $ 3,2 Millionen auf eBay verkauft. "Für Sammler von Comicbüchern sind diese drei Wonder Women-Bücher eine zweifellos einmalige Gelegenheit. Alle drei befinden sich in fast perfektem Zustand und der Gedanke, dass Comics in diesem Zustand nach 75 Jahren überhaupt noch vorhanden sind, macht es für mich als Sammler so spannend", sagte Adams. "eBay unterstützte mich vor einigen Jahren bei der Versteigerung von Action Comics #1 hervorragend und ich bin fest davon überzeugt, dass mir sein weltweiter Marktplatz auch bei dieser Auktion die Reichweite und die Verbindung zu anderen Comicbuchenthusiasten, wie ich selbst, geben wird."



Man erwartet, dass die kommende Wonder Woman-Auktion erneut alle Rekorde brechen wird. Ein Teil des Erlöses wird über eBay for Charity an Trafficking Hope (http://www.traffickinghope.com/) gespendet, eine gemeinnützige Organisation, die sich für die Verhinderung von Menschenhandel einsetzt.



"Angesichts der in diesem Jahr zunehmenden Beliebtheit der Wonder Woman-Franchise, sind wir froh, unseren 171 Millionen eBay-Benutzern diese drei bedeutenden Bücher aus der Anfangsgeschichte ihres Goldenen Zeitalters anbieten können. Bei eBay erhält man Zugriff auf Objekte, die man nirgendwo anders findet, und wir sind stolz, dass wir Käufern die Möglichkeit bieten können, diese, in der Geschichte am höchsten eingestuften, definitiven Schlüsselcomics von Wonder Woman zu besitzen", sagte Sam Bright, Senior Director of Art & Collectibles von eBay.



eBay & Wonder Woman nach Zahlen - weltweit



· Das auf eBay mit Wonder Woman seit Jahresanfang insgesamt umgesetzte Bruttowarenvolumen stieg im Jahresvergleich um 52 %.*



· Zu den beliebtesten Artikeln von Wonder Woman, die seit 2015 auf eBay verkauft werden, zählen: Briefmarken, Comicbücher, Funko Pops, Kostüme und temporäre Tattoos.*



· Derzeit gibt es auf eBay täglich durchschnittlich mehr als 200.000 live Einträge mit Wonder Woman-Produkten.*



· Der teuerste Artikel in Zusammenhang mit Wonder Woman, der jemals auf eBay verkauft wurde, ist mit $ 81.000 das All Star Comics #8 CGC Comicbuch.*



eBay & Wonder Woman in Zahlen - USA



· Das auf eBay mit Wonder Woman seit Jahresanfang insgesamt umgesetzte Bruttowarenvolumen stieg im Jahresvergleich um 59 %.*



· Alleine in diesem Jahr wurde auf eBay mehr als 460.000 Mal nach Wonder Woman gesucht.*



· Derzeit gibt es auf eBay mehr als 150.000 live Einträge mit Wonder Woman-Produkten.*



· Mit mehr als einer Milliarde Einträgen und 171 Millionen Nutzern in der gesamten Welt bietet eBay die größte Auswahl, einschließlich seltener und wertvoller Sammlerstücke, die man nirgendwo anders findet, und erleichtert Ihnen das Finden von Objekten, die Sie gerne haben möchten.



*Die Daten stammen aus eBay-Umsätzen mit Waren von Wonder Woman zwischen dem 1. Januar 2004 und 10. Juli 2017.



eBay Inc. (NASDAQ: EBAY) ist ein weltweit führendes Handelsunternehmen, das die Plattformen Marketplace, StubHub und Classifieds einschließt. Gemeinsam verbinden wir in der ganzen Welt Millionen von Käufern und Verkäufern, befähigen Menschen und schaffen Chancen durch Connected Commerce. eBay wurde 1995 in San Jose, Kalifornien, gegründet und ist weltweit einer der größten und pulsierendsten Marktplätze, auf dem man herausragenden Wert und eine einmalige Auswahl findet. Im Jahr 2016 hat eBay ein Bruttowarenvolumen von $ 84 Milliarden möglich gemacht. Weitere Informationen über das Unternehmen und sein weltweites Portfolio an Online-Marken finden Sie unter www.ebayinc.com.



