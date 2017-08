FRANKFURT (Dow Jones)--Als sich am Donnerstag die Talfahrt an der Wall Street beschleunigte, kamen die deutschen Aktien im nachbörslichen Handel stärker unter Druck. "Die Kunden wollten raus", beschrieb ein Händler das Geschehen. Grund dafür dürfte weniger der Terroranschlag in Barcelona gewesen sein, als vielmehr die politischen Ereignisse in den USA. Viele Anleger dürften es als bedrohlich empfinden, dass sich dort immer mehr gute Leute von ihren Ämtern zurückzögen.

Unter den Einzelwerten zeigten sich VTG nach zunächst volatilem Handel am späten Abend kaum verändert. Das Unternehmen hatte seinen Ausblick vorsichtiger formuliert. Im regulären Geschäft am Freitag dürfte sich klarer herauskristallisieren, wie die Aussagen des Schienenlogistikunternehmens vom Markt interpretiert würden, meinte der Händler.

Stada wurden gegen den Trend 1,8 Prozent höher getaxt. Der Händler verwies auf einen Medienbericht, laut dem der Hedgefonds Elliott Unterstützung für ein Übernahmegebot für Stada signalisiert habe.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 12.118 12.203 -0,7% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 17, 2017 16:38 ET (20:38 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.