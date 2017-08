Die amerikanische Einzelhandelskette Stage Stores Inc. (ISIN: US85254C3051, NYSE: SSI) schüttet eine Quartalsdividende in Höhe von 5 US-Cents je Anteilsschein aus. Auf das Jahr hochgerechnet werden somit 0,20 US-Dollar ausbezahlt. Das entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 1,90 US-Dollar (Stand: 17. August 2017) einer Dividendenrendite von 10,53 Prozent. Die Auszahlung erfolgt am 13. September 2017 (Record date: 29. August 2017). Stage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...