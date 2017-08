Der Euro ist so stark wie lange nicht mehr, nicht nur im Vergleich zum Dollar. Gut so. Die Kraft des europäischen Geldes schadet der Exportindustrie nicht - und steigert den Reformdruck.

Ein Glas Wein an der Hotelbar in New York für zehn Dollar? Warum nicht. Ein Pint im Pub in London für 4,20 Pfund? Kein Problem. Oder eine Tasse Kaffee in Zürich für 4,60 Franken? Gerne. Wer in diesen Tagen in den Urlaub oder zur Geschäftsreise nach Amerika, England oder in die Schweiz aufbricht, kann sich entspannen. Zumindest was die Finanzen betrifft. Die Reisekasse leert sich deutlich langsamer als noch vor ein paar Monaten.

Um den Grund zu erfahren, muss man sich nur in den richtigen Pubs der City bei den Geldmaklern umhören. Hier in London, der britischen Kapitale, ist der größte Devisenmarkt der Welt zu Hause. Täglich wechseln in den Handelssälen der Banken Billionen den Besitzer. Und bei den Tradern steht derzeit vor allem eine Währung hoch im Kurs: der Euro. Ausgerechnet die Währung, die vor fünf Jahren noch auf der Kippe stand und als künftiger Fall für das wirtschaftshistorische Seminar verspottet wurde, hat die Herzen der Londoner Händler erobert. Ihre neu entdeckte Liebe hat den Euro so wertvoll gemacht wie lange nicht mehr.

Gegenüber dem US-Dollar hat die Gemeinschaftswährung seit Jahresbeginn rund 14 Prozent zugelegt, gegenüber dem britischen Pfund 7, gegenüber dem Schweizer Franken 6,3 Prozent. Mehr noch: Packt man die 18 wichtigsten Handelspartnerwährungen des Euro in einen Korb und bemisst ihn daran, so hat er seit Januar um fast sechs Prozent aufgewertet (siehe Grafik). Das Beste daran: Der Höhenflug schont nicht nur die Reisekassen der Touristen vom Kontinent und beschert den Händlern in London fette Gewinne. Er ist auch, obwohl er Exporte verteuert, für die Wirtschaft ein Segen.

Kein Wunder, dass Analysten, die den Euro vor geraumer Zeit noch in Grund und Boden geschrieben haben, nun Lobgesänge auf ihn anstimmen. Vom "Comeback des Euro" (DZ Bank) ist die Rede und vom "neuen Star am Devisenmarkt" (St. Galler Kantonalbank). In der Tat gleicht der Turnaround des Euro in den vergangenen Monaten einer währungspolitischen Wiedergeburt. Zwar kostet ein Euro mit 1,17 Dollar derzeit nur so viel wie im Schnitt der vergangenen beiden Dekaden. Auch von seinem Höchstkurs von mehr als 1,50 Dollar aus dem Jahr 2007 ist er noch weit entfernt. Doch allein die Tatsache, dass der Euro nach oben gedreht hat, ist für viele Experten eine Sensation. Was steckt hinter dem Höhenflug der einst totgesagten Währung?

Die Politik belastet Dollar und Pfund...

Als die Analysten dem Euro zu Jahresbeginn - er kostete damals 1,04 Dollar - ein baldiges Abrutschen unter die Parität zum Greenback prognostizierten, schienen sie die ökonomische Logik auf ihrer Seite zu haben. Denn die Richtung, in die sich Wechselkurse der Theorie zufolge bewegen, hängt vor allem von den Preis- und Zinsunterschieden zwischen den Ländern ab. Der Wahlsieg von US-Präsident Donald Trump hatte die Erwartung geweckt, dass er Konjunktur und Inflation mit umfangreichen Infrastrukturprogrammen und Steuersenkungen anfacht. Das Kalkül: Die US-Notenbank Fed ist dadurch zu einer strafferen Geldpolitik gezwungen. Und der Dollar verteuert sich.

Doch auf das milliardenschwere Infrastrukturprogramm und die Steuerreform wartet die Welt bis heute. Weil so weder Konjunktur noch Preise heiß liefen, beschränkte sich Amerikas Notenbankchefin Janet Yellen bisher auf zwei kleinere Zinsanhebungen in diesem Jahr. "Die Fed wird den Leitzins in diesem Jahr nicht noch einmal anheben", glaubt außerdem Christiane von Berg, US-Expertin bei der BayernLB. Das drückt den Dollar und stützt den Euro.

Auch für das britische Pfund ist die Politik zur Belastung geworden. Der Schlingerkurs in Sachen Brexit der angeschlagenen britischen Premierministerin Theresa May verunsichert die Wirtschaft. Weil die Unternehmen nicht wissen, wie es weitergeht, haben sie ihre Investitionspläne vorerst auf Eis gelegt - oder gleich auf den Kontinent verlagert. Das Wachstumstempo der britischen Wirtschaft hat sich in den ersten sechs Monaten dieses Jahres gegenüber dem Schlussquartal 2016 mehr als halbiert. Und solange die Konjunktur nicht anzieht, wird auch die Bank von England die Zinsen nicht anheben. Das macht das Pfund unattraktiv und stärkt den Euro.

... und stützt den Euro

Während die Politik für Dollar und Pfund zur Belastung geworden ist, haben sich die politischen Rahmenbedingungen in Europa aus Sicht der Märkte aufgehellt. Hatte es zu Jahresbeginn noch so ausgesehen, als werde Frankreich unter einer Präsidentin Marine Le Pen der Euro-Zone Adieu sagen und den Währungsclub sprengen, so hat der Wahlsieg von Emmanuel Macron das Gespenst der populistischen Dekonstruktion der Euro-Zone vorerst vertrieben. Das hat dem Euro Auftrieb gegeben.

Die Renaissance des Euro

Die Aussicht, dass Macron die Bundesregierung nach der Bundestagswahl im September dafür gewinnen könnte, noch mehr finanzielle Risiken in der Euro-Zone gemeinsam zu tragen, lässt die Herzen der Händler ...

