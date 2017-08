FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 18.08.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 21.08.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 18.08.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 21.08.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

HL8 XFRA US4361061082 HOLLYFRONTIER CORP.DL-,01 0.282 EUR

XFRA DE000HSH4048 HSH NORDBANK FZ P 2 15/21 0.000 %

XFRA DE000HSH5YX3 HSH NORDBANK DLMC 1 16/21 0.000 %

XFRA DE000HSH4055 HSH NORDBANK MZC 16 15/20 0.000 %

XFRA XS1491863368 UC-HVB 23 MOSPRIME3MD

VMC XFRA US9291601097 VULCAN MATERIALS CO DL 1 0.214 EUR

MTT XFRA US5770811025 MATTEL INC. DL 1 0.128 EUR

LTP XFRA US5021751020 LTC PTIES INC. DL-,01 0.162 EUR

XFRA DE000HSH4PE4 HSH NORDBANK MZC 4 14/21 0.001 %

XFRA DE000HSH4PD6 HSH NORDBANK MZC 3 14/18 0.000 %

HCL XFRA US4227041062 HECLA MNG DL-,25 0.002 EUR

HWI XFRA US4198701009 HAWAIIAN EL. IND. 0.265 EUR

DB5 XFRA US26483E1001 DUN+BRADSTREET (DEL.) DL1 0.430 EUR

OYC XFRA US2473617023 DELTA AIR LINES INC. 0.261 EUR

LIV XFRA US0528001094 AUTOLIV INC. DL-,01 0.513 EUR

AFL XFRA US0010551028 AFLAC INC. DL -,10 0.368 EUR

GE2 XFRA TH0834010017 GLOW ENERGY PUB.-FGN-BA10 0.040 EUR

XFRA DE000HSH4022 HSH NORDBANK MZC 15 15/25 0.000 %

CHH XFRA BMG2178K1009 CK INFRASTRUCTUR.HLD.HD 1 0.073 EUR

HYI XFRA DE0006004500 HYRICAN INFO.SYSTEME AG 0.040 EUR

ZFS XFRA CA31660A1030 FIERA CAPITAL CORP. 0.122 EUR

GC6 XFRA CA22163N1069 COTT CORP. 0.051 EUR

CS6 XFRA CA1469001053 CASCADES INC. 0.027 EUR

XFRA DE000HLB0ZY2 LB.HESS.-THR.IS.Z.E08A/13 0.002 %

XFRA DE000HSH36J2 HSH NORDBANK MZC 2 13/19 0.000 %

DEH XFRA US24665A1034 DELEK US HLDGS INC.DL-,01 0.128 EUR

EQN2 XFRA US29444U7000 EQUINIX INC. DL-,001 1.710 EUR

PW2 XFRA US7391281067 POWELL IND. INC. DL -,01 0.222 EUR

XFRA XS1505148194 UC-HVB 23 MOSPRIME3MD

HQX XFRA AU000000DMP0 DOMINOS PIZZA ENTERPR.LTD 0.304 EUR

25F XFRA US4195961010 HAVERTY FURNITURE DL 1 0.128 EUR

LHU XFRA US5255582018 LEMAITRE VASCULAR DL -,01 0.047 EUR