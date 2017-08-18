BERENBERG SENKT ZIEL FÜR DÜRR AUF 121 (123) EUR - 'BUY' BERENBERG SENKT ZIEL FÜR MERCK KGAA AUF 109 (110) EUR - 'HOLD'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR WIRECARD AUF 84 (82) EUR - 'CONVICTION BUY LIST'JEFFERIES SENKT ADO PROPERTIES AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 42 (39) EURJPMORGAN HEBT TALANX AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 39,80 (35) EURMAINFIRST SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 14 (17) EURBERENBERG HEBT ZIEL FÜR NOVO NORDISK AUF 295 (275) DKK - 'HOLD'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR VESTAS AUF 720 (740) DKK - 'BUY'RBC CAPITAL SENKT ZIEL FÜR AIR FRANCE-KLM AUF 16 (20) EURS&P GLOBAL SENKT ZIEL FÜR VESTAS AUF 630 (650) DKK - 'HOLD' Runplugged ist im Store: Wie die Financial Literacy Laufapp funktioniert Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311...Den vollständigen Artikel lesen ...