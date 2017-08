Daimler investierte 7,6 Mrd Euro in F&E >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Nebenwerte-Blick: Palfinger nach fünf... » Wie Bitcoins die digitale Welt erobern... Daimler Number of the Day: in 2016 Daimler invested 7.6 billion Euros in research & development >> Mehr dazu und ev. original Bilder hier Alcoa und die weiblichen Praktikanten >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Wochenrückblick KW29: DAX auf Talfahrt... » ATX-Trends: Schaukelbörsen sind zurück,... Alcoa This summer, Alcoa Fjardaál in Iceland hired 115 interns, and nearly half of them are women. They are learning how aluminum is made working in the production areas in...

Den vollständigen Artikel lesen ...