Fiat schließt sich der Allianz von BMW an. Neben der Elektromobilität gehört das sogenannte autonome Fahren zu den großen Trendthemen in der Autobranche. Der Münchner Premiumhersteller BMW hatte im vergangenen Jahr mit dem Chip-Hersteller Intel und dem israelischen Kameratechnik-Spezialisten Mobileye eine entsprechende Entwicklungsplattform gegründet, die auch für andere Unternehmen offen sein soll. Die Autozulieferer Continentalund Delphi waren der Aufforderung gefolgt und dazugestoßen. Gestern wurde offiziell verkündet, dass sich mit Fiat ein weiterer großer Autohersteller dieser Allianz anschließt. Um die Technologie des autonomen Fahrens voranzubringen, sind Partnerschaften zwischen Autobauern, Technologieanbietern und Zulieferern unerlässlich, sagte Fiat-Chrysler-Chef Sergio Marchionne. Mitmilliardenschweren Investitionen will BMW bis 2021 Autos entwickeln, die ohne menschlichen Fahrer auskommen. Bei BMW ist aufgrund der aktuellen Charttechnik Abwarten angesagt. Bei Fiat wird es dagegen spannend, wenn der Kurs die Hürde von 11,20 Euro nimmt.



Dies ist ein Ausschnitt aus dem gestrigen Frankfurter Tagesdienst.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info