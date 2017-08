Wie ein Stein purzelt die Aktie von IBM seit dem Scheitern am Abwärtstrend in die Tiefe. Mit einem Put-Optionsschein auf die Aktie von Big Blue mit einem Basispreis bei 150 US-Dollar und einer Fälligkeit im März lässt sich an fallenden Notierungen überproportional teilhaben. Im Update: McDonalds.

Auf lange Sicht zeigt sich im Chart auf Wochenbasis ein Abwärtstrend, an dessen Oberseite die Notierungen Ende Februar gescheitert und anschließend gefallen waren. Nach einer nur kurzen Gegenreaktion an der bisherigen Unterstützung um 150 US-Dollar, die zu einem leichten Anstieg führte, setzte die Aktie ihre fallende Tendenz mit dem Unterschreiten des Supports fort und befindet sich seitdem auf dem Weg zum Tief von Anfang 2016 um 117 US-Dollar. Dabei befindet sich die Aktie schon aktuell auf dem tiefsten Stand seit März letzten Jahres. Am 17. Oktober berichtet IBM vom Abschneiden im dritten Quartal. Bereits mit den Ergebnissen zum zweiten Quartal ging es für den Wert weiter nach unten, nachdem Big Blue die Erwartungen nicht erfüllte und zum 21. Mal in Folge einen fallenden Quartalsumsatz meldete. IBM ist zwar einer der weltweit größten Anbieter in den IT-Bereichen Hardware und Software, zugehörigen Services und e-Business-Lösungen. Jedoch verliert das Geschäft mit klassischer Hard- und Software zunehmend an Bedeutung. Seit geraumer Zeit setzt auch IBM ...

