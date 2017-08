Es ist kein Geheimnis, dass Porsche bald ein E-Fahrzeug an den Markt bringen wird. Das erste Modell wird gerade getestet und soll 2019 erhältlich sein.



Außerdem kein Geheimnis, dass Porsches Ingenieure damit einen Rivalen aufs Korn nehmen. Ganz klar, dass man Tesla (WKN:A1CX3T) zeigen will, wer der Herr im (Sportwagen-)Haus ist.



Im Gegensatz zu vielen Tesla-Fans bin ich der Meinung, dass der E-Porsche sehr gut mit Tesla mithalten werden kann, vielleicht sogar noch besser. Dennoch denke ich nicht, dass Tesla auf diese Weise in Schwierigkeiten geraten wird.



Ich bin sogar davon überzeugt, dass Porsches Konkurrenz letztlich gut sein wird für den Hersteller ...

Den vollständigen Artikel lesen ...