DAX - Wie gewonnen, so zerronnen! (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Abwärts / Seitwärts Rückblick: Am Mittwoch erreichte der DAX noch die Widerstandszone bei 12.300 Punkten und setzte von dort aus zunächst leicht zurück. Allerdings wurde im gestrigen Handel direkt die Supportmarke bei 12.220 Punkten unterschritten und damit der Auftakt für einen steilen Einbruch gebildet. Insbesondere nach dem Unterschreiten der 12.175 Punkte-Marke und im Zuge schwächelnder US-Börsen kam der Index am Nachmittag und im nachbörslichen Handel weiter deutlich unter Druck. In der Spitze setzte der DAX bis an die 12.100 Punkte-Marke zurück. Damit ist der steile Anstieg seit dem 11. August vorerst beendet. Charttechnischer Ausblick (Stand: 8.25...

