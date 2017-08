Liebe Leser,

die E.ON-Aktie hatte in der vergangenen Woche den Widerstand bei 9,17 Euro getestet und erfolgreich geknackt. In der aktuellen Woche geht es deshalb noch weiter bergauf, sodass der nächste Widerstand in den Fokus rücken dürfte. Dieser befindet sich etwas oberhalb von 10 Euro. Neben diesem Widerstand könnte auch der 200-Wochendurchschnitt wieder interessant werden.

Wahrscheinlichkeit eines weiteren Kursanstiegs nimmt nun stetig ab

Immer mehr Einflussfaktoren ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...