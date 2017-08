Teil 1

Für die funkbasierte Gebäudeautomation haben sich verschiedene Standards und Protokolle etabliert. Der erste Teil des Beitrags widmete sich KNX RF sowie Zigbee und Z-Wave. Daneben gibt es weitere wichtige Funkprotokolle:

Enocean

Ein besonders fortschrittlicher Standard ist Enocean, der seinen Ausgangspunkt in Deutschland hat. Das Bestechende ist der besonders geringe Energieverbrauch und die Einführung des »Energy Harvesting«, das heißt die Sensoren arbeiten batterielos und erzeugen ihre benötigte Energie vor Ort.

Das kann mittels piezoelektrischen oder elektrodynamischen Elementen, Peltierelementen oder auch Solarzellen geschehen. Die gewonnene Energie reicht für die Informationsgewinnung und kurze Funkmeldungen aus.

Die Funkreichweite liegt in Gebäuden bei bis zu 30?m. Enocean nutzt in Europa ebenfalls die Funkfrequenz 868,3?MHz. Außerdem bietet Enocean auch batterielose Funkmodule im 2,4-GHz-Bereich an (Zigbee-Funk) und neuerdings BLE, um die sich den Markt erobernden Beleuchtungsanwendungen in diesem Standard abdecken zu können (Bild?5).

eNet

Während KNX, Zigbee und Co. weltweite oder zumindest europaweite Verbreitung gefunden haben, ist die eNet-Allianz ein Zusammenschluss von führenden Marken im Elektrofachvertrieb in Deutschland (Bild?6). eNet arbeitet bei 868,3MHz.

Qivicon

Die Qivicon-Allianz wurde 2011 unter Führung der Deutschen Telekom ins Leben gerufen (Bild?7). Qivicon ist ein Kunstwort: »Qi« steht im chinesischen für Energie, »vi« für Vita, das Leben, und »con« steht für die verbundene Welt. Ihr gehören über 40 Unternehmen und Organisationen an. Dazu gehören neben der Deutschen Telekom Firmen wie Philips, Osram, Miele, Vattenfall, Rhein Energie oder D-Link. Die Geräte dieses Standards können sowohl mit den Funkstandards von Zigbee und Z-Wave wie auch mit Homematic oder innogy Smart Home arbeiten.

Damit sind die wichtigsten Allianzen vorgestellt, die Geräte für Funklösungen im Smart-Home-Bereich in Deutschland anbieten (Tabelle?1). Es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Funkprotokolle, die jedoch nicht die Verbreitung wie die beschriebenen haben oder proprietär sind.

Wie Störungen begegnen?

Der Betrieb von drahtlosen Systemen in Gebäuden stellt hohe Anforderungen. Das gilt besonders, wenn verschiedene Funksysteme nebeneinander betrieben werden. Diese dürfen sich nicht gegenseitig beeinflussen, was leichter gesagt als getan ist. So wird es heute kaum noch ein Haus ohne WLAN oder Dect-Geräte geben. Bauliche Hürden können die Signalausbreitung stören oder gar verhindern. Gut reflektierende Teile führen andererseits zu Störsignalen, ebenso wie schlecht entstörte Motoren oder Funkenflug von Maschinen, falls Werkstätten im Gebäude untergebracht sind.

Nicht alle Störfaktoren lassen sich im Vorfeld beseitigen, so dass der Einsatz von robusten Funktechnologien meist zwingend ist. Das trifft besonders für die bei Smart Home genutzten ISM-Bänder 868?MHz und 2,4?GHz zu. Einiges wurde bereits bei den gängigen Standards wie WLAN oder Zigbee getan. So ermöglichen die ab dem Standard IEEE 802.11n gefertigten Access-Points die Mimo-Technik, die mittels mehrerer Sende- und Empfangsantennen störende Reflexionen unterdrücken kann (Mimo = Multiple Input Multiple Output).

Mit WLAN nach IEEE 802.11ac ist sogar noch mehr möglich. So bietet z.B. die Fritzbox 7590 der AVM GmbH mit diesem Standard Multi-User-Mimo. Gleichzeitig erhöht sich die Datendurchsatzrate auf bis zu 1733?Mbit/s im 5-GHz-Band und auf 800?Mbit/s im 2,4-GHz-Band. Andere Technologien wie Multi-Hop-Kommunikation, die den Wechsel zwischen ...

