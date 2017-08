Netzwerk-Traffic-Emulation von Spirent Landslide™ gibt Netzwerkanbietern die Sicherheit einer guten Benutzererfahrung vor der Einführung neuer Apps

Spirent Communications plc (LSE:SPT), gab heute bekannt, dass seine Landslide E10 Netzwerkplattform mit O2 verwendet wurde, um die WiFi-Netzwerkleistung und Kapazität auf der Coca-Cola London Eye unter Beweis zu stellen, bevor letzten Monat eine neue Smartphone-App eingeführt wurde.

Dieser Smart News Release enthält Multimedia. Vollständige Veröffentlichung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170818005117/de/

Spirent Landslide E10 helped O2 validate Wi-Fi performance and capacity at the Coca-Cola London Eye, before the launch of a new smartphone application last month. (Photo: Busines Wire)