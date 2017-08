Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Unions-Fraktionschef Volker Kauder (CDU) hat eine bessere Absetzbarkeit von Ausgaben für Forschung und Entwicklung von Unternehmen angekündigt. "Denkbar ist, junge Unternehmen über Steuergutschriften zu begünstigen", schrieb Kauder in einem Gastbeitrag für die Rheinische Post. Damit würden sie selbst in Verlustjahren eine gewisse steuerliche Erstattung ihrer Forschungs-Aufwendungen bekommen, erklärte der Fraktionsvorsitzende von CDU und CSU.

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU), der lange als Bremser einer steuerlichen Forschungsförderung galt, hat inzwischen ebenfalls Sympathie für die Idee gezeigt.

Kauder kündigte zudem an, zum Bürokratieabbau auch bestehende Gesetze wieder streichen zu wollen. "Wir müssen die Zahl der Gesetze um zehn Prozent reduzieren", schrieb er in dem Gastbeitrag. In der großen Koalition seien zwar erste Schritte gegen immer mehr Bürokratie unternommen worden. "Das reicht aber nicht", meinte der CDU-Politiker, der zudem für die nächste Wahlperiode eine "neue Konzentration auf die Wirtschaftspolitik" forderte.

August 18, 2017

