...die wahre Reaktion auf die Quartalszahlen. Umgerechnet ging es zunächst bis 1,13 € bergab, einen Tag später waren es bereits 1,30 €. Nur 7 Mio. CHF EBITDA im ersten Halbjahr, aber prognostizierte 30 bis 45 Mio. CHF für das Gesamtjahr zeigen, was 2018 machbar ist. Nämlich bis zu 90 Mio. € EBITDA, was in etwa dem Cashflow entspricht, bei 800 Mio. CHF Börsenwert nebst 80 % Marktanteil in der PERC-Technologie (Passivated Emitter Rear Cell). Damit lässt sich die Effizienz bestehender Produktionslinien durch Nachrüsten verbessern. Erstes Ziel bleiben 1,70 €.



