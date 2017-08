Die Gewalt in Charlottesville und die relativierenden Äußerungen des US-Präsidenten haben in weiten Teilen der USA Entrüstung ausgelöst. Doch der harte Kern der Trump-Wähler bleibt davon völlig unberührt.

Sogar aus der eigenen Partei hat Donald Trump Gegenwind bekommen, doch seine brennendsten Anhänger halten ihm weiter die Treue: Mehrere republikanische Abgeordnete kritisierten den US-Präsidenten gerade für sein Hin und Her bei der Reaktion auf den tödlichen Zwischenfall bei einer Demonstration gegen Rassisten am Wochenende in der Kleinstadt Charlottesville. Seine treuesten Wähler finden aber auch nichts daran, dass er zum Tod einer Gegendemonstrantin erklärte, beide Seiten seien für die Eskalation verantwortlich.

Viele seiner Unterstützer - Frauen wie Männer - sind offensichtlich völlig unbeeindruckt von dem Aufschrei, den Trumps Aussagen ausgelöst haben. Der Präsident ist sich dieser offensichtlich völlig unerschütterlichen Gefolgschaft schon lange bewusst. Bereits während des Wahlkampfs erklärte er, er könnte jemanden auf der Fifth Avenue niederschießen und würde keine Wähler verlieren. Auch wenn Trumps Umfragewerte inzwischen fallen - den harten Kern seiner Unterstützer lässt auch das völlig kalt.

In Sun City in Arizona sagt der 80 Jahre alte John Libby, nichts von dem, was der Präsident seit der Wahl getan habe, habe seine Unterstützung für diesen Mann geändert. "Ich würde ihn auf der Stelle wiederwählen", erklärt er. Wie Trump auf die Phase nach dem Angriff von Charlottesville reagiert habe, sei gut gewesen - auch wenn er einräumt, dass die Reaktion für einige Menschen wohl nicht schnell genug gekommen sei. Der ...

