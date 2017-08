Aktuelle Kommentare aus dem wikifolio-Universum. Mit Links zu den jeweiligen Depots, damit man sieht, wie erfolgreich die Kommentatoren mit ihren Einschätzungen sind und wie sich die genannten Inputs in die jeweiligen Strategien einordnen. Novo Nordisk -0.82% finelabels (FLB1899): Mein "fine-labels-berlin" Depotwert Novo Nordisk liegt trotz des schwachen Marktes weiterhin mit knapp 20 Prozent im Plus. Goldman Sachs hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Buy" mit einem Kursziel von 345 dänischen Kronen belassen. Der Insulinhersteller sollte seine Marktanteile weiter ausbauen können, so Goldman. Dies entspricht umgerechnet einem Kursziel von € 46 . Die UBS hat aktuell ein Kursziel von 350 dänischen Kronen und sieht damit ein weiteres Kurspotential von...

