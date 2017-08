Die Baader Bank hat das Kursziel für Deutsche Euroshop nach Zahlen von 43,00 auf 39,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Andre Remke reduzierte in einer Studie vom Freitag seine Schätzungen für den auf Einkaufszentren spezialisierten Immobilieninvestor. Dabei verwies er auf Unsicherheiten in der Branche. Weitere deutliche Preissteigerungen werde es wohl kaum geben, so der Experte. Das attraktive Ertragspotenzial rechtfertige aber weiter seine Kaufempfehlung./ajx/ag Datum der Analyse: 18.08.2017

ISIN: DE0007480204