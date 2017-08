Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Monheim am Rhein (pta006/18.08.2017/10:00) - Die WFA Online AG, ein Tochterunternehmen der Weng Fine Art AG, ist schon in ihrem zweiten Geschäftsjahr in der Lage, eine Dividende auszuschütten. Aus dem Bilanzgewinn zum 31.12.2016 i.H. von 572.385 CHF wird eine Dividende von 260.000 CHF (7,22 % auf das Aktienkapital) ausgeschüttet.



Die WFA Online AG dürfte derzeit weltweit das einzige Kunst-Internetunternehmen sein, das an seine Aktionäre eine Dividende ausschüttet.



Vorstand und Aufsichtsrat der Weng Fine Art AG wollen in der Hauptversammlung am 31. August 2017 vorschlagen, die Dividendenzahlung ihrer Tochter an die Aktionäre der WFA AG weiterzureichen. Damit könnte die WFA AG ihre Vorjahresdividende in Höhe von 10 Cent halten.



Die Weng Fine Art AG (www.wengfineart.com) mit ihrer Tochter WFA Online AG in der Schweiz ist ein führendes, international agierendes Kunsthandels und Beratungsunternehmen. Die gründergeführte Gesellschaft vereint langjährige Expertise im Kunstmarkt mit wirtschaftlichem Know-how. Weitere Erfolgsfaktoren sind der große Bestand an Kunstwerken mit Schwerpunkt auf der Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts sowie attraktive Finanzierungsmöglichkeiten. Ergänzend zum traditionellen Kunsthandel strebt das Unternehmen eine führende Rolle im Kunst E-Commerce an.



