Düsseldorf - Der heutige Tag ist arm an neuen Konjunkturdaten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. In den USA werde lediglich das Konsumentenvertrauen der University of Michigan (UoM) veröffentlicht. Angesichts der soliden Entwicklung am US-Arbeitsmarkt mit der Schaffung neuer Arbeitsstellen in der Region von knapp 200.000 pro Monat und der im Trend weiter rückläufigen Arbeitslosenquote, die im Juli 2017 mit 4,3% auf das niedrigste Niveaus seit Anfang 2001 gesunken sei, bleibe das Konsumentenvertrauen wohl in der Komfortzone.

Den vollständigen Artikel lesen ...