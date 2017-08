Es gibt weltweit sicherlich eine dreistellige Zahl an verlassenen Goldminen, die im Zug des Goldpreisverfalls in den 1990er Jahren geschlossen wurden. Sie sind heute gerade für junge Firmen eine Chance, binnen kürzester Zeit ein Projekt produktionsreif zu machen. Red Pine Exploration hat sich solch eine historische Mine gesichert. Das bietet Chancen für erfahrene Anleger.

In der zweiten Hälfte der 1990er Jahre befand sich die Investorenwelt im Goldrausch. Allerdings ging es nicht um das Edelmetall, sondern um einen virtuellen Schatz. Mit dem Dotcom-Boom wurden viele ganz schnell reich und meist ebenso so zügig wieder arm. Links liegen gelassen wurden Investments wie Gold. Für Steine konnte sich niemand begeistern. Und so rutschte der Goldpreis in diesen Jahren im Tief bis unter die Marke von 250 US-Dollar je Unze. Damit waren viele Minen nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben. Sie wurden geschlossen und gerieten zumeist in Vergessenheit.

Datenschatz spart bares Geld

Nun werden viele dieser Minen wiederentdeckt. Und das kann sich für kleine Firmen zu einem großen Geschäft entwickeln. Auf einen solchen Schatz ist auch Red Pine Exploration gestoßen. Die Kanadier haben sich das Wawa Goldprojekt in der Provinz Ontario gesichert. Dort wurde schon vor mehr als 100 Jahren Gold abgebaut. Über die Zeit wurden 126.067 Meter in 2.007 Bohrlöcher niedergebracht. Die letzten "historischen" Bohrungen fanden dann noch einmal in den Jahren 2007 und 2011 statt. Die dort einst tätigen acht verschiedenen Firmen förderten insgesamt rund 120.000 Unzen Gold. Auf diesen ...

