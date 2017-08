SALZGITTER AG

Liebe Trader,

Noch bis zum gestrigen Handelstag hielt sich das Wertpapier des Stahlkochers Salzgitter innerhalb eines kurzfristigen Abwärtstrendkanals auf, durchbrach diesen im heutigen Handel jedoch mit einer eindeutigen Kurslücke zur Unterseite. Damit entfernt sich die Aktie weiter von ihren Verlaufshochs von 39,57 Euro und könnte nun bei einem Tageschlusskurs unterhalb von 36,50 Euro eine größere Konsolidierung einleiten, die bestens für ein kurzfristiges Short-Investment geeignet wäre. Als zusätzliches Argument für einen fortgesetzten Abverkauf ist auch dem Bruch der 50-Tage Durchschnittslinie um 36,86 Euro festzuhalten, die in der jüngsten Vergangenheit immer wieder für Zukäufe seitens der Bullen genutzt wurde. Nun ist aber auch diese Unterstützung weggefallen und macht den Weg für Short-Seller frei.

Short-Chance:

Sobald es mit der Salzgitter-Aktie unter das Niveau von 36,50 Euro per Tageschlusskurs abwärts geht, sind Rücksetzer zunächst auf die Marke von grob 35,77 Euro zu favorisieren. Darunter sollte es weiter in Richtung der 200-Tage Durchschnittslinie bei 34,14 Euro abwärts gehen und erlaubt es in vollem Umfang über entspreche Short-Positionen auf den Basiswert Salzgitter zu agieren. Die Verlustbegrenzung sollte sich aber noch knapp oberhalb der Marke von 37,00 Euro aufhalten, weil jederzeit mit einem Pullback zurück zum zuvor gebrochenen Aufwärtstrend gerechnet werden muss. Wünschenswert wäre natürlich auch ein Wochenschlusskurs, der bis spätestens zum Ende des heutigen Handelstages feststehen sollte. Eine merkliche Entspannung des Chartbildes würde sich hingegen erst bei einem Kursanstieg zurück über das Niveau von mindestens 38,50 Euro einstellen und könnte anschließend einen Lauf zurück an Jahreshochs bei 39,57 Euro einleiten.

________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Sell-Order: 36,50 Euro

Kursziel: 35,77 / 34,14 Euro

Stopp: > 37,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 0,50 Euro

Zeithorizont: 1 - 3 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Salzgitter AG , Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 36,56 Euro; 10:30 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

