Es war zu befürchten: Die wichtige Unterstützungszone 20,30/20,70 Euro bei K+S (ISIN: DE000KSAG888) ist gefallen. Die Quartalsbilanz, die am Dienstag auf den Tisch kam, hatte die durchaus ambitionierten Erwartungen der Anleger so enttäuscht, dass auch dort, an einer markanten Auffangzone, nicht genug Akteure die Hand aufhalten mochten. Jetzt liegt das Kind im Brunnen, die Aktie fällt einfach weiter. Sind das vielleicht schon Kaufkurse?

Es ist zwar gut möglich, dass die Aktie mit derzeit 19,82 Euro ein Niveau erreicht hat, das in den kommenden Monaten angemessen wäre und das die Aktie wieder überbieten kann, wenn zumindest der gesuchte kapitalkräftige Partner gefunden ...

