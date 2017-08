Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Malta (pta012/18.08.2017/10:58) - Kapitalmarktinformation



Patrick Rehberger in den Board von solidare berufen Board of Directors auf drei Personen erweitert



Malta, 18.08.2017: Die Aktionäre der solidare real estate holding plc haben auf der gestrigen außerordentlichen Hauptversammlung in Valletta Herrn Patrick Rehberger (38), COO der solidare, in den Board of Directors gewählt. Zusammen mit Zeki Yigit, Gründer und Mehrheitsaktionär von solidare, agiert er als Executive Director im dreiköpfigen Board of Directors der Gesellschaft. René Müller ist Non-Executive Director.



"Ich freue mich, Patrick Rehberger im höchsten Führungsgremium von solidare willkommen zu heißen", sagt Zeki Yigit. "Als Geschäftsführer vieler Tochtergesellschaften hatte er in den vergangenen mehr als zehn Jahren entscheidend zur Entwicklung der gesamten Gruppe beigetragen."



Patrick Rehberger hat Wirtschaftsingenieurwesen an der Technischen Universität Kaiserslautern studiert.



Über solidare Die solidare real estate holding plc. ist eine börsennotierte Immobiliengesellschaft, die sich auf den Wachstumsmarkt Micro Apartments, hauptsächlich in Deutschland, spezialisiert hat. Micro Apartments sind möblierte Wohneinheiten mit einer Grundfläche zwischen 20 und 50 m ^ 2, die hauptsächlich von Singles, Studenten, Pendlern und älteren Menschen bewohnt werden. Hauptaktionär und CEO Zeki Yigit ist seit über 15 Jahren mit der renditeorientierten Immobilienentwicklung befasst. solidare deckt die gesamte Wertschöpfungskette von Objektidentifizierung, Strukturierung der Akquisition und Finanzierung, Planung und Abwicklung der Bau- bzw. Umbauaktivitäten, Vermarktung, laufende Bewirtschaftung und Facility Management ab. Der Konzern verfolgt eine dezidierte Wachstumsstrategie, die auf Konsolidierung des Marktsegments und Effizienzgewinne durch Nutzung des umfassenden internen Leistungsangebots abzielt.



Disclaimer: Diese Mitteilung enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den momentanen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung von solidare oder der mit ihr verbundenen Unternehmen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung der solidare und der mit ihr verbundenen Unternehmen wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen. Weder solidare noch die mit ihr verbundenen Unternehmen übernehmen eine Verpflichtung, derartige zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.



