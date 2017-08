Während in der Großserienfertigung jede Millisekunde Testzeit zählt, ist in der High-Mix Fertigung der Aufwand zur Realisierung der jeweiligen Prüfapplikation ein ganz entscheidender Faktor. Anhand der zweiten Version der Offenen Funktionstestplattform (OTP²) von LXinstruments, Sindelfingen, soll aufgezeigt werden, wie durch die Wahl der entsprechenden Interfacetechnologie und einen hochmodularen Ansatz, die Prüfanforderungen beider Fertigungsszenarien abgedeckt werden können. Auch ein Wechsel des Bussystems von LXI zu PXI und umgekehrt ist einfach möglich, ohne dass hinsichtlich der Prüfapplikationen neu entwickelt werden muss. Die OTP2-Systemplattform folgte der Idee, immer wieder benötigte Funktionen zu Modulen so zusammen zu fassen, dass sie beliebig kombiniert werden können. Ein Modul besteht typischerweise aus einem Messinstrument oder einer Schaltkarte, mit dem zugehörigen Kabelbaum und einem SW-Treiber oder einer Testschrittbibliothek. Durch die Standardisierung als Produkt können die einzelnen Module unabhängig voneinander gefertigt und zu einem beliebigen Zeitpunkt in das System integriert werden.

Offenheit und Industriestandards

Ein Herzstück der Plattform und Grundvoraussetzung für Investitionssicherheit ist die offene Systemarchitektur mit definierten Schnittstellen. Für die Hardware-Module werden weit verbreitete Industriestandards eingesetzt, je nach Anforderungen kommt eine PXI- oder LXI-basierte Systemarchitektur zum Einsatz. So ist sichergestellt, dass die nötige Auf- oder Umrüstung der Systeme einfach möglich ist, auch wenn sich die Anforderungen ändern oder eine Komponente veraltet ist. Eine Standardisierung von Funktionstest-Systemen macht besonders dann Sinn, wenn in einem Unternehmen oder an einem Standort mehrere Systeme eingesetzt werden. Durch eine geschickte Modularisierung kann eine skalierbare Systemplattform geschaffen werden. So können sowohl einfache und kostengünstige Systeme mit kleiner Kanalzahl, als auch ...

