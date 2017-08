Schlägt jetzt die Stunde der defensiven Aktien, allen voran die der Energieversorger E.ON und RWE? Die Aktienmärkte beginnen zu wanken. Gold und Anleihen sind zunehmend gesucht. Da müsste doch auch Geld heraus aus zyklischen, konjunktursensiblen Aktien hinein in die Versorgerwerte fließen, oder? Im Prinzip ist diese Überlegung richtig. Aber:

E.ONs (ISIN: DE000ENAG999) Stunde schlägt ja schon seit langem, genauer gesagt seit Dezember. Seither hat die Aktie in der Spitze gut 60 Prozent zugelegt und damit so ziemlich alle anderen Standardwerte abgehängt, den DAX mal sowieso. Da wäre man also spät, sehr spät dran mit der Idee, dass die Versorger jetzt als sicheres Schnäppchen gesehen und durch die Decke gekauft werden könnten. Sicher, der momentane Aufwärtstrendkanal böte noch Spielraum nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...