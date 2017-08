BEIJING (IT-Times) - Der Markt für Elektrofahrzeuge in China wächst kräftig, steckt noch in den Kinderschuhen und ist hart umkämpft. In China buhlen insbesondere BAIC und BYD um die Pole-Position als Elektroauto-Produzent. Der chinesische Technologiekonzern BYD musste dieses (Halb-) Jahr Umsatzeinbußen...

Den vollständigen Artikel lesen ...