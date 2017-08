Köln (ots) - Schwitzen schützt vor Überhitzung. Bei körperlicher Anstrengung oder großer Hitze sondert ein Mensch im Schnitt fünf bis sechs Liter Flüssigkeit am Tag ab. Funktionskleidung reguliert das Körperklima, bietet Bewegungsfreiheit und schützt vor Regen und Wind. Je nach Einsatzzweck kann sie laut Hersteller unter anderem folgende Eigenschaften aufweisen: winddicht, wasserdicht, atmungsaktiv, thermoregulierend, schmutzabweisend. Die Begriffe sind jedoch nicht geschützt. Daher sollten sich Verbraucher stets nach den konkreten Werten beziehungsweise Prüfzeichen erkundigen, welche die ausgelobten Merkmale zweifelsfrei belegen.



Von innen nach außen



Schweiß und Feuchtigkeit werden von der Hautoberfläche durch eine gute Textilmembran hindurch transportiert, da Wasserdampfmoleküle kleiner sind als flüssiges Wasser. "Ideal ist eine hohe Atmungsaktivität in Kombination mit Wasser- und Winddichtigkeit", erklärt Andreas Metzger, Textilexperte von TÜV Rheinland. Je nach Witterungsbedingungen, besonders bei feuchter Luft und höheren Temperaturen, verringert sich die Atmungsaktivität.



Gute Verarbeitung zahlt sich aus



Für Multifunktionsmaterialien gilt: Teuer muss nicht immer gut sein. Denn Schwachstellen sind oftmals Nähte. Sie sollten von innen abgedichtet und idealerweise geschweißt sein, denn geklebte Nahtbänder lösen sich beim Waschen. "Besonders bei körperlicher Anstrengung sind atmungsaktive Kleidungsstücke aus synthetischen Materialien von Vorteil", sagt Andreas Metzger. Sie leiten die Feuchtigkeit vom Körper weg und trocknen innerhalb kürzester Zeit. Unangenehm riechende Kleidung bleibt besser im Laden, denn ein auffälliger Geruch kann auf Schadstoffe hinweisen. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, achtet auf das TÜV Rheinland-Prüfzeichen "Schadstoffgeprüft". Es zeigt, dass die gesetzlichen Schadstoffgrenzwerte eingehalten wurden.



