Bei OHB ist derzeit Feuer unter dem Dach. Der aktivistische Investor Guy Wyser-Pratte hat in einem offenen Brief den Vorstand von OHB angegriffen. "Unser Eindruck ist, dass das Management schon sehr genau weiß, was es tut", kommentiert Florian Söllner, leitender Redakteur beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR die Attacke. Der Experte ist für die Aktie weiter optimistisch. Das Video ist Teil einer längeren Sendung. Darin geht es außerdem um Bitcoin, die Bitcoin Group, Nvidia, Apple, Tesla und Baidu. Die komplette Sendung finden Sie hier.