Wie viel Luft wäre noch nach unten? Was wäre nötig, um bei Daimler (ISIN: DE0007100000) wieder ein bullishes Umfeld zu haben? Ist die Aktie immer noch zu teuer oder womöglich bereits billig genug, um als mittelfristiges Investment einsteigen zu können? Die Aktie ist derzeit in einem Grabenkampf kurzfristiger Trader gefangen, die auf engstem Raum um jeden Cent ringen. Da finden sich auf solche Fragen keine Antworten. Bei einem gezielt langfristigen Chart sieht das indes anders aus.

Nun kann auch ein langfristiger Chart nicht vorhersagen, ob der Automobilabsatz wirklich seinen Zenit überschritten hat, welche Steine Trump den europäischen Autobauern in den Weg legen wird, ob das Wachstum in China weiterhin der Motor der Gewinne bleiben wird oder ob die Dieselproblematik und die Kartellvorwürde das Unternehmen und damit die Aktie mittelfristig unter starken Druck setzen werden. Aber er hält einen Blick für die Position bereit, in der sich Daimler im großen Bild derzeit befindet. ...

