Düsseldorf - Von Donnerstag bis Samstag wandert der Blick in die USA, wo in Jackson Hole das jährliche Treffen internationaler Zentralbanker stattfindet, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Schließlich habe EZB-Präsident Mario Draghi das Symposium 2014 als Plattform gewählt, um den Weg für das Anleihenkaufprogramm der Notenbank zu ebnen. Doch diesmal habe sich die EZB bereits im Vorfeld um Erwartungsmanagement geübt. Demnach halte sich die diesjährige Draghi-Rede am Freitag wohl eng an das Konferenzthema, der Förderung einer dynamischen Weltwirtschaft. Für einen Hinweis auf das weitere Vorgehen der EZB in Bezug auf ein Tapering der Käufe werde man entsprechend wohl bis im Herbst - so die Aussage Draghis auf der letzten Pressekonferenz - warten müssen.

