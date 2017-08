Liebe Leser,

laut dem 13F Bericht, im Rahmen dessen Investmentgesellschaften an die Börsenaufsicht SEC quartalsmäßig berichten müssen, hatte Buffets Holding Gesellschaft Berkshire Hathaway, die Anteile an Generel Electric komplett liquidiert. Gleichzeitig hat BH Anteile an der ehemaligen Tochter von GE, Synchrony Financial, erworben. Die Tochter wurde jüngst im Rahmen eines Spin-Offs an die Börse gebracht.

Die Aktie von Generel Electric hat allerdings nicht nur aufgrund der bereits ... (David Iusow-Klassen)

