BANGALORE/INDIEN (IT-Times) - Der indische IT-Dienstleister Infosys Ltd. hat eine wichtige Personalie zu vermelden. CEO Vishal Sikka legt sein Amt beim zweitgrößten indischen IT- und Softwareunternehmen nieder. Infosys Ltd. muss sich nach einem neuen Vorstandsvorsitzenden umschauen. Vishal Sikka hat...

Den vollständigen Artikel lesen ...