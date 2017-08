Die Kalenderwoche 33 (KW33) vom 14. bis 18. August 2017 steht vornehmlich unter dem Eindruck der Air Berlin-Insolvenz. Die offenkundig klamme Fluggesellschaft hatte am Montag verkündet, dass nach eingehender Prüfung keine positive Fortbestehens-Prognose des Konzerns mehr bestehe und daher einen Insolvenzantrag gestellt. Grund ist, dass der Hauptaktionär Etihad Airways PJSC keine weitere finanzielle Unterstützung zur Verfügung stellt. Aktuell führt Air Berlin Verhandlungen mit Lufthansa und weiteren Beteiligten zur Veräußerung von Betriebsteilen. Was Anleihegläubiger nun tun können, erfahren Sie auf www.anleihen-finder.de.

Erneute Zeichnung sowie Anleihen-Tausch möglich - die BDT Media Automation GmbH bietet sowohl Neuanlegern als auch den Investoren der Alt-Anleihe 2012/17 ab Montag, dem 21. August 2017, nochmals die Möglichkeit zu einer Neuzeichnung bzw. zum Umtausch in die neue nachrangige 8,00% Anleihe 2017/24. Das teilte die Emittentin am Freitag mit. Neue Interessenten können die Anleihe 2017/24 bis zum 8. September 2017 zeichnen, das Umtauschangebot an Alt-Anleger läuft bis zum 29. September. Das Volumen der neuen, nachrangingen Unternehmensanleihe ist auf 5,0 Millionen Euro begrenzt, wovon im Juli 2017 bereits 2,9 Millionen Euro erfolgreich platziert wurden. Auch die "E7 Timberland-Finance Jubilee Anleihen" werden derzeit weiterhin in drei Tranchen zu jährlichen Zinskupons von 6,75%, 6,85% und 6,95% und einem Volumen von jeweils 20 Millionen Euro angeboten. Mit den Anleihen kann indirekt in Elektromobilität und Speicherlösungen investiert werden.

Halbjahreszahlen - die Joh. Friedrich Behrens AG kann im ersten Halbjahr 2017 ein leichtes Umsatzwachstum verbuchen, muss aber bei den operativen Kennzahlen Verluste gegenüber dem Vorjahr hinnehmen. Die sei laut Unternehmen auf die erhöhte Investitionen zurückzuführen. Weiterhin steht eine vorzeitige Refinanzierung der Behrens-Unternehmensanleihe ...

