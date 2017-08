Eine Zustimmung der Wettbewerbsbehörden bezüglich der Übernahme ist nicht erforderlich. "Mit der Akquisition geht die BASF einen Schritt weiter in der Wertschöpfungskette und bietet für den 3D-Druck nicht nur Kunststoffgranulate, sondern auch die nächste Verarbeitungsstufe, die Filamente, an", erklärt Volker Hammes, Geschäftsführer bei der BASF New Business.

Erweiterung des vorhandenen Portfolios

Innofil-3D ist ein Hersteller von hochwertigen und für Kunden maßgefertigten Filamenten (langen dünnen Kunststofffasern) für die Schicht-Extrusion (Fused Filament Fabrication). ...

