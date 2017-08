Frankfurt - Die Experten von Union Investment präsentieren den UniRak Emerging Markets A (ISIN LU0383775318/ WKN A0Q78S), dessen Vermögen sowohl in Aktien als auch in Anleihen aus den aufstrebenden Volkswirtschaften (Emerging Markets) investiert wird.Das Umfeld für Anlagen in den Schwellenländern habe sich in den vergangenen anderthalb Jahren als sehr positiv erwiesen. Die Experten seien zuversichtlich, dass die Kapitalmärkte der Region auch in den kommenden Monaten weiterhin Wertzuwächse erzielen könnten, auch wenn diese nicht mehr so hoch ausfallen dürften wie in der jüngsten Vergangenheit. Das Wachstum der meisten Länder bleibe robust, nicht zuletzt vor dem Hintergrund des gegenwärtigen globalen Wirtschaftsaufschwungs.

Den vollständigen Artikel lesen ...