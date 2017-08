Liebe Trader,

Seit grob Mai dieses Jahres tendiert das Papier des Technologieriesen Cisco Systems in einer engeren Seitwärtsphase und lässt mit Signalen weiter auf sich warten. Aber übergeordnet droht durch eine eindeutige SKS Formation eine größere Trendwende und reiht Käufer zunehmend aus der Aktie heraus. Die kürzlich vorgelegten Quartalszahlen konnten das Chartbild bisher nicht merklich aufbessern, im Gegenteil, die Aktie verlor in den letzten Handelstagen wieder deutlich an Wert. Vor diesem Hintergrund können Marktteilnehmer bald an einem potentiellen Verkaufssignal partizipieren, sobald bestimmte Kursmarken zur Unterseite unterschritten werden und die Signallage entsprechend aktivieren.

Short-Chance:

Noch ist das bisherige Chartbild als neutral einzustufen, erst muss ein nachhaltiger Rücksetzer mindestens per Wochenschlusskurs unter die jüngsten Verlaufstiefs von 30,67 US-Dollar erfolgen. Erst dies dürfte für die entsprechende Signallage auf der Short-Seite sorgen und macht eine Investition auf der Unterseite entsprechend attraktiv. Hierzu kann auf entsprechende Short-Positionen zurückgegriffen, wodurch zunächst auf einen Kursrücksetzer zurück auf die 200-Wochen Durchschnittslinie (Wochenchart) bei aktuell 28,04 US-Dollar gesetzt wird. Der Anlagehorizont ist auf einige Wochen anzusetzen, die Verlustbegrenzung sollte sich zunächst nicht tiefer als 31,70 US-Dollar befinden. Am gleitenden Durchschnitt EMA 200 muss die Ausgangslage erneut bewertet werden, ehe das Short-Engagement weiter fortgesetzt werden kann. Merklich aufhellen dürfte sich das Chartbild hingegen erst oberhalb eines Kursniveaus von mindestens 32,50 US-Dollar, in diesem Fall kann sogar mit einem erneuten Aufwärtsschub zurück an die Jahreshochs bei 34,60 US-Dollar gerechnet werden.

Einstieg per Stop-Sell-Order: 30,65 US-Dollar

Kursziel: 28,04 / 26,00 US-Dollar

Stopp: > 31,70 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 1,05 US-Dollar

Zeithorizont: 4 - 6 Wochen

Cisco Systems Inc., Täglich/Wöchentlich; Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 31,04 US-Dollar

