Das Papier des Personaldienstleisters Robert Half International findet seit seinen Verlaufshochs aus Anfang 2015 innerhalb des bestehenden Abwärtstrends einfach keinen nachhaltigen Boden und steuert nun auf frische Jahrestiefs zu. Obwohl die Ausgangslage für eine Trendwende zu Beginn des vergangenen Jahres mit einem Boden um 34,34 US-Dollar recht gut war, gelang es lediglich auf ein Verlaufshoch von 50,98 US-Dollar anzusteigen. Seitdem tendieren die Kursnotierungen wieder grob seitwärts und gaben in den letzten Handelstagen merklich an die untere Handelsspanne nach. Ein Unterschreiten der jüngsten Verlaufstiefs dürfte daher eine weitere Verkaufswelle einleiten und erlaubt es Marktteilnehmern von einem potentiellen Kursrücksetzer zu partizipieren.

Short-Chance:

Die aktuell extrem angespannte Ausgangslage in dem Wertpapier von Robert Half International kann unterhalb der jüngsten Verlaufstiefs von 43,20 US-Dollar als Anlass für ein Short-Investment zunächst bis in den Bereich von 41,50 US-Dollar herangezogen werden. Bei anhaltender Schwäche dürfte sich die Aktie jedoch zum darunter gelegenen und viel stärkeren Unterstützungsbereich von grob 39,00 US-Dollar aufmachen und erlaubt es entsprechende Short-Positionen aufzubauen. Die Verlustbegrenzung ist zunächst nicht höher als das Niveau von 44,38 US-Dollar anzusetzen. Eine merkliche Aufhellung des Chartbildes würde hingegen erst oberhalb der runden Marke von 45,00 US-Dollar einhergehen und könnte kurzfristige Gewinne bis 46,83 US-Dollar ermöglichen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Sell-Order: 43,20 US-Dollar

Kursziel: 41,50 / 39,00 US-Dollar

Stopp: > 44,38 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 1,18 US-Dollar

Zeithorizont: 4 - 6 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Robert Half International Inc., Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 43,24 US-Dollar; 13:45 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

