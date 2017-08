Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Eurozone-Leistungsbilanzüberschuss sinkt im Juni deutlich

Der Leistungsbilanzüberschuss des Euroraums hat sich im Juni deutlich verringert, was hauptsächlich an einem geringeren Überschuss bei den Primäreinkommen lag. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) sank der saisonbereinigte Leistungsbilanzüberschuss auf 21,2 (Vormonat: 30,5) Milliarden Euro. Der Überschuss in der Güterverkehrsbilanz stieg auf 27,4 (26,6) Milliarden Euro, wobei die Exporte auf 185,0 (188,8) Milliarden Euro sanken und die Importe auf 157,6 (162,2) Milliarden Euro.

Fed-Chefin Yellen spricht in Jackson Hole

Fed-Chefin Janet Yellen wird am geldpolitischen Symposium der Kansas-City-Fed in Jackson Hole teilen. Nach Mitteilung der Fed spricht Yellen am 25. August über Fragen der Finanzstabilität und damit am gleichen Tag wie der Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi.

Vergleichsportal: Gas so günstig wie seit Jahren nicht mehr

Gas kostet derzeit so wenig wie seit etwa zwölf Jahren nicht mehr. Wie das Vergleichsportal Verivox am Freitag mitteilte, fiel der durchschnittliche Gaspreis im August auf 5,76 Cent pro Kilowattstunde (kWh) und war damit 4,3 Prozent günstiger als noch vor einem Jahr. Innerhalb der vergangenen vier Jahre gab der Gaspreis demnach sogar um 16 Prozent nach.

Dritter Verdächtiger nach Anschlag von Barcelona festgenommen

Nach dem Anschlag in Barcelona ist ein dritter Verdächtiger festgenommen worden. Der Mann sei am Freitag in Ripoll, etwa hundert Kilometer nördlich der katalanischen Hauptstadt, gefasst worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Dort war am Tag zuvor bereits ein Marokkaner festgenommen worden, der nach Ermittlerangaben mit dem Lieferwagen, der bei dem Anschlag genutzt wurde, in Verbindung steht. Einen weiteren Verdächtigen nahmen die Fahnder in Alcanar im Süden Kataloniens fest. Bei ihm handelt es sich um einen Spanier aus der Exklave Melilla.

Zentralrat der Muslime verurteilt Anschlag von Barcelona

Der Zentralrat der Muslime in Deutschland (ZMD) hat den mutmaßlich islamistisch motivierten Anschlag in Barcelona mit mindestens 13 Toten scharf verurteilt. "Es gibt in keiner Religion eine Rechtfertigung für solche Taten", erklärte der ZMD-Vorsitzende Aiman Mazyek am Freitag in Berlin. "Diese Morde haben nur zum Ziel, die Gesellschaften zu spalten und einen Keil zwischen die Religionen und Kulturen zu treiben."

Caffier fordert nach Anschlag in Barcelona mehr Poller an Fußgängerzonen

Nach dem Anschlag in Barcelona mit einem Lieferwagen hat Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier (CDU) den Bau zusätzlicher Poller vor Fußgängerbereichen gefordert. "Vielleicht sind codierte Poller vor Fußgängerzonen ein Weg. So kann es jedenfalls nicht weitergehen", sagte Caffier den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland vom Freitag.

Maizière ordnet nach Barcelona-Anschlag Trauerbeflaggung an

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hat nach dem Anschlag in Barcelona für diesen Freitag bundesweite Trauerbeflaggung an allen Bundesbehörden sowie den ihnen unterstehenden Institutionen angeordnet. Dies geschehe als "Zeichen der Anteilnahme", erklärte das Innenministerium in Berlin. Bei dem offensichtlich islamistisch motivierten Anschlag waren am Donnerstag mindestens 13 Menschen getötet und mehr als hundert weitere verletzt worden.

Schulz und Merkel schränken Wahlkampf wegen Barcelona ein

Nach dem Anschlag in Barcelona mit mindestens 13 Toten schränken SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ihren Wahlkampf ein. Schulz sagte in Berlin, er habe am Morgen in einem Telefonat mit Merkel vereinbart, "dass wir unsere Wahlkampfaktivitäten einschränken". So soll beispielsweise bei Veranstaltungen auf Musik verzichtet werden. Terminabsagen seien aber nicht geplant, hieß es aus der SPD.

Grüne dringen nach Vorwürfen gegen KSK-Soldaten auf Aufklärung

Nach den Vorwürfen gegen Soldaten des Kommandos Spezialkräfte der Bundeswehr (KSK) dringen die Grünen auf Aufklärung. Sollte sich bestätigen, dass auf einer Party der Eliteeinheit der Hitlergruß gezeigt worden sei, "dann muss man auch mit der notwendigen Entschiedenheit und Härte vorgehen", forderte der Grünen-Verteidigungsexperte Tobias Lindner am Freitag im Südwestrundfunk. Er kritisierte zudem die Informationspolitik von Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU).

Sachsen-Anhalts AfD-Chef Poggenburg lobt die DDR

Sachsen-Anhalts AfD-Landeschef André Poggenburg hat die DDR für ihr Bekenntnis zum deutschen Volk gelobt. Der SED-Staat habe kein Problem mit dem Nationalgedanken gehabt, sagte der Rechtspopulist der Mitteldeutschen Zeitung aus Halle. Dies zeige etwa der Begriff der Nationalen Volksarmee.

Erneut Flüchtlingscamps in Paris mit rund 2.500 Bewohnern geräumt

In Paris sind erneut Flüchtlingscamps auf offener Straße mit insgesamt fast 2.500 Bewohnern geräumt worden. Die Flüchtlinge, die in der Umgebung eines Aufnahmezentrums im Norden der französischen Hauptstadt ausharrten, wurden am Freitagmorgen mit Bussen in Sporthallen in der Region gebracht, wie die Behörden mitteilten. Im Einsatz waren 350 Polizisten. Es war bereits die 35. solche Räumaktion in Paris binnen zwei Jahren.

TAIWAN

BIP 2Q revidiert +2,13% gg Vorjahr (vorläufig: +2,10%)

BIP 2Q revidiert +0,12% gg Vorquartal (vorläufig: +0,15%)

BIP-Prognose 2017 +2,11% nach +2,05%

