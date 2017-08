Volkswagen-Chef Matthias Müller und Deutsche-Börse-CEO Carsten Kengeter halten trotz Skandalen an ihren Posten fest. Offenbar gelten für Topmanager andere Regeln als für einfache Angestellte.

Viele Deutsche konnten es kaum glauben. Monatelang redet die ganze Republik über die Vergehen von Volkswagen, Fahnder durchsuchen das Büro des CEOs, die Staatsanwaltschaft Stuttgart eröffnet ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Marktmanipulation - und Matthias Müller verkündet in der vergangenen Woche beim Dieselgipfel, ein schnödes Softwareupdate für schmutzige Dieselautos müsse reichen. Eine teure Hardwarenachrüstung werde es mit ihm nicht geben. Dabei ist es unstrittig, dass VW mangelhafte Autos auf den Markt brachte. Trotzdem erklärte Müller nach dem Gipfel öffentlich, er könne "kein unternehmerisches Versagen" feststellen.

Man kann Müllers Verhalten arrogant nennen - oder dreist. Denn mittlerweile geht es auch um ihn persönlich und die Frage, ob er wirklich nichts von den Manipulationen wusste. Müller verneint, Insider sehen das anders: "Er saß in den Produktstrategiekommissionen und Steuerkreisen, in denen technische Probleme intensiv und im Detail diskutiert werden."

Trotzdem ist Müller aktuell VW-Chef - und steht stellvertretend für ein Phänomen. Immer wieder gibt es Topmanager, die selbst die größte Krise unbeschadet überstehen. Aber warum halten sie sich im Amt, während einfache Angestellte schon bei kleinsten Vergehen gehen müssen? Gelten ausgerechnet für die oberste Führungsetage andere Rücktrittsgesetze - und wenn ja, welche?

Tatsächlich zeigt eine Studie der Beratung Strategy&, dass deutsche CEOs deutlich länger im Amt bleiben als ihre internationalen Kollegen. 2016 wurden nur rund 13 Prozent der CEO-Posten in den 300 größten börsennotierten Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz neu besetzt - weltweit der niedrigste Wert. Zudem stieg die durchschnittliche Verweildauer an der Spitze: Ein CEO bleibt im Schnitt fast acht Jahre auf seiner Position.

Zum einen liegt das an der Unternehmenskultur. In Ländern wie Deutschland oder Japan setzen Firmen auf langfristige Strategien. In den USA stehen hingegen oft kurzfristige Vorhaben im Vordergrund - und so kommt es auch schneller zum Rauswurf. Zum anderen liegt es aber auch in der Natur des Managers. CEOs sind in der Regel ehrgeizig, selbstbewusst und optimistisch. Und: "Sie haben ein großes Machtbewusstsein, sonst wären sie nicht auf die Position gekommen", sagt Alexander von Preen, Geschäftsführer der Unternehmensberatung Kienbaum Consultants International. Das erschwert allerdings auch das Loslassen. "Viele Manager denken: Keiner kann es so gut wie ich", sagt von Preen.

Auch Christian Dogs kennt solche Typen gut. Der ärztliche Direktor der Psychosomatik an der Max-Grundig-Klinik im Schwarzwald arbeitet häufig mit Topmanagern zusammen. "Wer es so weit nach oben schafft, ist häufig ein Narzisst", sagt der Psychiater. Und diese würden ihre eigenen Fähigkeiten selten infrage ...

