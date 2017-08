Wie sich doch die Schicksale bei Generika-Aktien unterschein können: Bei Stada (WKN: 725180) ist die Übernahme geglückt, Teva Pharma (WKN: 883035) beschert seinen Anlegern dagegen ein Blutbad. Die deutschen Unternehmen SMA Solar (WKN: A0DJ6J) sowie Aixtron (WKN: A0WMPJ) punkten mit starken Auftragseingängen. Novo Resources (WKN: A1JG38) begeistert derzeit die Rohstoff-Anleger und ist aktuell einer der teuersten Explorer der Welt - aber trotzdem nur ein Hoffnungswert.

Präsident Trumps Position geriet in den letzen Tagen immer mehr ins Wanken. Das führte bei den stark über das 1. Halbjahr gelaufenen Aktien zu deutlichen Gewinnmitnahmen. Besonders bei den Wirtschaftslenkern des Landes verlor Trump, seit seinen vagen Äußerungen über Charlottesville, an Ansehen. Seine ursprüngliche Idee eines staatlich und privat finanzierten Infrastrukturprogramms (PPP), das 1 Billion US$ groß sein soll, droht mit Pauken und "Trumpeten" zu scheitern. Die Wahrscheinlichkeit einer Korrektur bei den Standardwerten steigt.

Korrektur langsam überfällig

Dazu kommt, dass die Schuldenobergrenze durch den Kongress angehoben werden muss, um eine Havarie der Staatsfinanzen abzuwenden. Nur noch bis zum 29. September haben die Politiker dafür Zeit. Bis dahin bleiben, nach dem Ende der jährlichen Sommerpause, nur noch 12 Arbeitstage. Die Finanzwelt geht zwar sicher davon aus, dass der Kongress diese Thema in letzter Sekunde lösen und die Obergrenze anheben wird - Überraschungen wären unter Trump dennoch möglich. Zuletzt verweigerten ihm die Abgeordneten eine Reform des Gesundheitssystems und das gleiche Schicksal droht bei der großen Steuerreform.

Bisher hatte der Markt alle diese Risiken noch gar nicht im Blick und reagierten auf sämtliche Drohgebärden besonnen, da man grundsätzlich keine wirtschaftlichen Probleme erwartet.

Eine Korrektur war nach dem starken Anstieg des 1. Halbjahres jedoch überfällig und das Stimmungsbild könnte sich in den Herbst hinein noch einmal verschlechtern.

In der aktuellen Phase helfen Edelmetalle und Goldaktien, um das Portfolio zu stabilisieren. Niemand geringeres als der weltgrößte Hedgefondsmanager Ray Dalio erwartet in den nächsten Monaten eine erhöhte Volatilität an den Finanzmärkten und empfiehlt Gold als Ankerinvestment.

Aixtron schwach wegen Unsicherheiten im Halbleiter-Sektor

Vor allem im Technologiesektor wurde in den letzten Tagen vermehrt vor einem möglichen Zyklushoch bei den Halbleitern gewarnt. Investoren befürchten, dass das globale Wirtschaftswachstum leiden und sich der bisher stärkste Chip-Nachfragezyklus seit der Jahrtausendwende langsam dem Ende zuneigen könnte.

Im Juli hatte Taiwan Semiconductor zuletzt einen 6% Umsatzrückgang berichtet. Wenngleich dieser bisher eher mit der verspäteten Umstellung auf 10 Nanometer Chips begründet wurde.

In der Halbleiter-Industrie läuft derzeit nicht alles rund

Darum war etwas Zurückhaltung bei den Aktien von Ausrüstern der Halbleiterindustrie zu spüren. Trotz guter Quartalszahlen sehen ängstliche Investoren eine mögliche Spitze des Geschäftsverlaufs und standen bei Aktien wie Applied Materials oder KLA Tencor zuletzt eher auf der Verkäuferseite.

Trotzdem sind die Wachstumszahlen und Preisanstiege bei Speicherchips so groß, dass Industrieexperten nach den laufenden Gewinnmitnahmen doch noch Potenzial für eine weitere Welle und Rekordhochs vermuten. So hat der Hedgefondsmanager David Tepper zuletzt seine Aktien von Apple und Teva Pharma verkauft - dazu später noch mehr - dafür aber beim Speicherchiphersteller Micron Technologies kräftig zugekauft. Aus historischer Perspektive wäre ein Zyklushoch spätestens für 2018 nicht ungewöhnlich und die Kurse der Halbleiteraktien reagieren darauf oft schon im Voraus.

Die deutsche Aixtron hatte sich in diesem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...