München - Der Euro belastete im Juli die europäischen Märkte, so die Experten von Deka Investment.Er habe gegenüber dem Dollar kräftig zugelegt, um 3,6 Prozent sei es aufwärts gegangen. Begründet worden sei dies vielfach mit einer Enttäuschung über die schwache Bilanz der US-Regierung. Deshalb habe vor allem die Stimmung am exportabhängigen deutschen Markt gekippt. Der DAX habe 1,7 Prozent verloren, der STOXX 50 habe 1,3 Prozent abgegeben, während der EURO STOXX 50 mit einem Miniplus von 0,2 Prozent davongekommen sei. Auch am Tokioter Aktienmarkt seien die Währungsverschiebungen nicht gut angekommen. Der Nikkei habe 0,5 Prozent verloren.

