Liebe Leser,

in kapitalintensiven Branchen wie etwa der Rohstoffproduktion ist eine Bewertung auf Basis des erwarteten EV/EBITDAs im Vergleich zu den größten Peers am sinnvollsten, wenn man sich einen Überblick darüber verschaffen will, welcher Wert derzeit noch Potential bietet. Schauen wir uns die Multiplikatoren für die einzelnen Unternehmen Goldcorp, Barrick Gold, Newmont Mining und Kinross Gold an.

Goldcorp mit höchster Bewertung

Goldcorp weist derzeit das höchste erwartete ... (David Iusow-Klassen)

Den vollständigen Artikel lesen ...