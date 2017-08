Kupfer ist auf einem Höhenflug. Innerhalb eines Jahres stieg der Preis um 39% und befindet sich aktuell auf einem Niveau von 6 530 USD pro Tonne. Auf der Nachfrageseite ist es vor allem China, das für den Anstieg der letzten Monate verantwortlich ist. Die Wirtschaftsdaten aus dieser Region wie zum Beispiel die Industrieproduktion und der Bereich Fabrikation sind weiterhin sehr positiv. Kupfer findet seinen Einsatz hauptsächlich in den Sektoren Elektronik, Baugewerbe und Transportwesen und somit war Chinas Kupferbedarf in den letzten Monaten hoch und sollte es in Zukunft auch bleiben. Aber auch ein sich abschwächender US Dollar und eine generell sich erholende Weltwirtschaft trugen zu dem Preisanstieg von Kupfer bei. Aus China kommt noch ein weiterer Treiber für steigende Kupferpreise hinzu. Ab 2019 wird das Land...

Den vollständigen Artikel lesen ...