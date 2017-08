Der Dow Jones ist am Donnerstag stärker unter Druck geraten. Des politische Chaos rund um den US-Präsidenten Donald Trump hat mal wieder für Verunsicherung unter den Anlegern gesorgt. Heute dürfte er nahezu unverändert in den Tag starten. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR mit den Details. Zudem gibt Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.